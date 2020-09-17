Аккра, , 12:43 — REGNUM Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо от лица Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявил, что западноафриканские лидеры надеются увидеть в Мали гражданское правительство в течение нескольких дней. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление президента Ганы после переговоров между региональными лидерами и военными, захватившими власть в Мали в прошлом месяце.

Акуфо-Аддо заявил, что региональный блок ЭКОВАС отменит санкции «в ту же минуту», когда гражданские лица придут к власти в Мали.

Лидеры ЭКОВАС встретились в столице Ганы, Аккре, для переговоров по политическому кризису в Мали.

В переговорах приняли участие представители Организации Объединенных Наций и Африканского союза.

Западноафриканские лидеры опасаются, что ситуация с безопасностью в Мали может ухудшиться, поскольку в субботу, 12 сентября, главная оппозиционная группа «Движение 5 июня» отклонила предложение военных о 18-месячном переходном периоде.