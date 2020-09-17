Париж, , 13:19 — REGNUM Ассоциация «Жертвы коронавируса во Франции» подала иск в Суд правосудия Республики — единственную инстанцию, полномочную судить членов правительства — на премьер-министра Жана Кастекса за неэффективную борьбу с эпидемией SARS-Cov-2. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает Le Figaro.

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Юрист Фабрис ди Вицио, который уже ранее подавал жалобы на бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и министров здравоохранения Аньес Бузин и Оливье Верана, стал инициатором нового иска против Кастекса по статье 223−7 Уголовного кодекса Франции, которая привлекает тюремному заключению сроком на 2 года всякого, «кто умышленно уклоняется от принятия или вызова мер, позволяющих без риска для себя или третьих лиц бороться с бедствием, способным создать угрозу безопасности людей».

Из 90 жалоб, полученных Судом правосудия Республики за время пандемии, инстанция приняла к рассмотрению только 9. Судебное расследование, связанное с правительственными мерами по борьбе с SARS-CoV-2, против Филиппа, Бузин и Верана было открыто 7 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что подаст жалобу на одного из лидеров движения «Желтых жилетов» Жерома Родригеса, назвавшего французских полицейских нацистами.

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