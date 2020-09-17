Пекин,
17 сентября 2020, 12:30 — REGNUM Дела с Китаем вести не всегда
просто, но
интересы наших стран совпадают в главном: в понимании ответственности мировых держав за судьбы мира и
сохранение человеческой цивилизации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 сентября, комментируя высказывания главы МИД КНР.
Ван И
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, глава МИД Китая Ван И в интервью агентству «Синьхуа» по итогам визита в Россию заявил, что сплоченность
двух стран
«прочна, как скала», и что
на стратегическое взаимодействие
России и Китая
не смогут повлиять никакие внешние факторы.
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«Думаю, что переговоры Сергея Лаврова с китайским министром иностранных дел Ван И были насыщенными, и, тем не менее, уверен, что он на них отдохнул — от западной политической и культурной деградации, которую ему в последние дни приходилось наблюдать в предельных, на мой взгляд, объёмах.
Дела с Китаем вести непросто, есть точки, в которых интересы наших стран не совпадают, но они совпадают в главном: в понимании ответственности мировых держав за судьбы мира, за сохранение человеческой цивилизации. В западных столицах это понимание ответственности во многом утеряно. Кроме того, они совпадают в понимании необходимости положить конец западному военно-политическому и экономическому диктату, наиболее агрессивно выражающемуся в современной политике США.
Я бы не стал оценивать российско-китайские отношения в категориях «дружба» и тому подобное. Речь идёт о тесном взаимодействии, построенном на взаимных симпатиях и соотнесении вышеперечисленных и других интересов. Современные вызовы региональному и международному миру и безопасности требуют от наших стран сплочённости и готовности идти навстречу друг другу. Хотел бы подчеркнуть, что это движение должно быть обоюдным», — отметил Михаил Демурин.