Уфа, , 12:41 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров отказался комментировать возможность пересмотра дела экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Об этом 17 сентября сообщает ИА «Башинформ».

По словам Радия Хабирова, он не хотел бы заниматься этим делом, поскольку это очень грязная и старая история. Поэтому он не хочет его комментировать.

По данным газеты «Новые известия», 30 сентября на заседании президиума Верховного суда РФ будет пересмотрено дело экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.

Как передавало ИА REGNUM, Изместьев был приговорен к пожизненному заключению в 2010 году по нескольким статям УК. Правоохранители обвинили его в организации убийств и в том, что он руководил ОПГ.

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