Стокгольм, , 13:24 — REGNUM В Швеции «Христианские демократы» разделились в своем мнении в преддверии президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября. Журналисты шведской газеты Dagens Nyheter в своем материале от 17 сентября поинтересовались, кого же из двух кандидатов поддерживают члены одной из парламентских партий Швеции.

Журналисты попытались опросить всех членов Риксдага об их симпатиях у двум кандидатам. Пока что свои ответы прислала лишь небольшая часть парламентариев, но уже сейчас видно, что у двух партий есть члены, надеющиеся на очередную победу Дональда Трампа. Сторонников действующего президента США достаточно как среди «Социал-демократов», так и «Христианских демократов».

Так, член «Христианских демократов» Маттиас Карлссон не отдает предпочтение «демократам» на этих выборах: «Демократы сделали ставку на политику идентичности, то есть на тот аргумент, который создает этнические противоречия. Если это не закончится, это может стать катастрофой».

Стоит отметить, что Карлссон критикует экономическую политику Дональда Трампа и считает, что действующий президент не является оптимальным кандидатом. Но есть и другие важные вопросы, которые просто вынуждают его симпатизировать Трампу.

«У демократов есть позиция по вопросу абортов, с которой я абсолютно не согласен. Кроме того, Трамп успешен на Ближнем Востоке. Он выполнил обещание, которое предыдущие президенты не смогли выполнить — о перемещении американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Сюда же относится и соглашение между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном», — объясняет Карлссон.

Однако однопартиец Карлссона Гудрун Брунегард имеет иное мнение о предстоящих выборах.

«Я думаю, что это прискорбно, если крупнейшей страной мира по-прежнему будет руководить человек, внедривший систему унижения оппонентов и сотрудников. Он ведет себя слишком капризно и непредсказуемо для этой должности… Я считаю Джо Байдена полной противоположностью. Он сдержан и использует свой жизненный опыт более конструктивно, чем Трамп», — считает парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: DN: премьер-министр Швеции не может пренебрегать Трампом