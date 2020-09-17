Стокгольм, , 13:18 — REGNUM Президентские выборы в США 2020 года — идеологически судьбоносное мероприятие и для Швеции. Несмотря на это, любой, кто занимает пост премьер-министра Швеции, не может позволить себе полностью осуждать кандидатуры ни Дональда Трампа, ни Джо Байдена. Все дело в том, что национальная безопасность Швеции во многом зависит от Соединенных Штатов. Об этом в своей статье от 17 сентября сообщила журналист шведской газеты Dagens Nyheter Ева Стенберг.

Победа демократа Байдена на выборах будет представлять опасность для западной цивилизации, считает главный идеолог «Шведских демократов» Маттиас Карлссон. Бывший премьер-министр Швеции в 2006—2014 гг. Фредрик Рейнфельдт (принадлежит к «Умеренным») разделяет его мнение о том, что в ноябре в США состоятся судьбоносные выборы. Однако на этом их общая позиция заканчивается, так как в случае победы Трампа, «на карту поставлена не только свободная торговля, но и демократия», считает Рейнфельдт.

Нынешний лидер шведских «Умеренных» Ульф Кристерссон уже открыто поддержал кандидатуру Байдена. Таким образом, подчеркивает в своем материале Стенберг, если Кристерссон станет премьер-министром после следующих выборов, он «рискует ухудшить отношения с Трампом, если в 2021 году смены власти в Белом доме не произойдет».

Действующий премьер-министр Швеции Стефан Лёвен («Социал-демократы») был в был в Белом доме в 2018 году.

«Дональд Трамп принял много решений и сделал ряд комментариев, которые идут вразрез с мировым порядком, который Швеция хочет видеть в мире. Соединенные Штаты, например, отказались от климатического соглашения ООН, соглашений о разоружении и выступили против принципов свободной торговли. В то же время Трамп является главнокомандующим в стране, которая имеет важнейшее значение для военной безопасности Швеции. И это сотрудничество за последние годы лишь углублялось», — пишет Стенберг.

Таким образом, независимо от партийной или идеологической принадлежности будущего президента США, Швеции, похоже, будет сотрудничать с администрацией Белого дома в любом случае, даже если после парламентских выборов 2022 года к власти придут «Умеренные».