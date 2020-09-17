Джакарта, , 12:19 — REGNUM Министр исследований и технологий Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что государство открыто для различных международных исследований в области биоразнообразия, сообщает Antara.

«Мы тепло приветствуем международное исследовательское сотрудничество, потому что нам нужно увеличить наши исследовательские возможности за короткий промежуток времени», — заявил Бамбанг Броджонегоро.

«Индонезия не может проводить глубоководные исследования в одиночку, поэтому ей необходимо сотрудничать с учреждениями, специализирующимися на морских глубинах», — добавил Бамбанг Броджонегоро.

Как сообщало ИА REGNUM, один из египетских бизнесменов Мохамед Габр рад открыть выставочный зал ремесел Юго-Восточной Азии в Каире.

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