Тбилиси, , 12:35 — REGNUM Более половины жителей Грузии не знакомы или плохо знакомы с программами политических партий, которые будут участвовать в парламентских выборах. Это показал социологический опрос, опубликованный 17 сентября некоммерческой организацией из США «Международный республиканский институт».

Согласно данным исследования, 26% участников опроса сказали, что не знают, какие программы у участвующих в выборах партий и мажоритарных кандидатов. 25% респондентов сказали, что имеют об этом плохое представление. 37% опрошенных сказали, что немного знакомы с тем, что собираются делать партии, а 7% сказали, что хорошо об этом осведомлены. Еще 6% не смогли дать ответа на вопрос.

В этом же исследовании жителям Грузии задавался вопрос о политических предпочтениях. 36% опрошенных сказали, что проголосуют за правящую партию «Грузинская мечта», 15% ответили, что поддержат «Единое национальное движение» и по 4% назвали «Европейскую Грузию», «Новую Грузию» («Стратегия Строителя») и «Альянс патриотов».

Сообщается, что исследование проводилось с 4 по 21 августа методом прямого интервьюирования. Были опрошены 1500 человек. Погрешность оценивается на уровне 2,5%.

Напомним, парламентские выборы в Грузии должны пройти 31 октября.

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