Москва, , 12:20 — REGNUM Перевооружение в Восточном военном округе двух ракетных зенитных полков на комплексы С-400 и двух ракетных дивизионов на комплексы «Бук-М1−2» будет проведено до конца текущего года. Об этом 17 сентября рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Как уточнил глава российского Минобороны, Восточным военным округом будет получено более 50 единиц новой и модернизированной военной техники.

«Это позволит перевооружить 14 формирований, в частности два зенитных ракетных полка на комплексы С-400 и два зенитных ракетных дивизиона на комплексы «Бук-М1−2», — заявил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября стало известно, что с 2020 года все бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП) российской армии будут оснащаться дополнительной защитой из решетчатых навесных экранов и бронированных щитов.