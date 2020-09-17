Москва, , 12:14 — REGNUM Украинские вооружённые силы продолжают укреплять собственные позиции в Донбассе на фоне провозглашённого режима прекращения огня. Об этом 17 сентября заявил советник главы ЛНР, эксперт группы по Минским договорённостям Родион Мирошник на телеканале «Россия 24».

«Мы действительно фиксируем, что, в частности, в Шумах были построены дополнительные инженерные сооружения. То есть Киев под завесой режима прекращения огня продолжает рыть траншеи, строить блиндажи, строить укреплённые пункты. Это касается не только Шумов, но и целого ряда других участков, которые опять же фиксирует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Это факты, с которыми соглашаются обе стороны», — заявил Мирошник.

Ранее полномочный представитель России в Трёхсторонней контактной контактной группе (ТКГ) по Донбассу Борис Грызлов заявил, что украинские власти сорвали выполнение меры по усилению режима прекращения огня.