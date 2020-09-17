Киев, 17 сентября 2020, 12:09 — REGNUM У депутата Верховной рады Украины Александра Юрченко, подозреваемого в коррупции, нет этических оснований быть депутатом. Об этом сказано в заявлении офиса президента Украины, опубликованном 17 сентября на сайте ведомства.
В офисе отметили, что «власть — это не место для «плюшек», намекая на записи переговоров депутата, в которых он называл деньги «плюшками».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал коррупционный скандал с участием депутата Верховной рады, не называя напрямую его самого.
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