Киев, , 12:09 — REGNUM У депутата Верховной рады Украины Александра Юрченко, подозреваемого в коррупции, нет этических оснований быть депутатом. Об этом сказано в заявлении офиса президента Украины, опубликованном 17 сентября на сайте ведомства.

«Господин Юрченко в свои 32 года ведёт себя так, будто он полностью пропустил всё политическое развитие нашего общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился. Никакого оправдания этому быть не может», — сказано в заявлении.

В офисе отметили, что «власть — это не место для «плюшек», намекая на записи переговоров депутата, в которых он называл деньги «плюшками».

"Юрченко потерял этические основания быть депутатом», — подчеркнули в офисе президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал коррупционный скандал с участием депутата Верховной рады, не называя напрямую его самого.

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