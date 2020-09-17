Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Петербург приглашает дипломатические и научные миссии провести встречи на площадке Северной столицы в годы председательства России в Арктическом совете. Об этом заявил 17 сентября глава комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Петербурге открылся конгресс «Россия в Арктическом совете». Он предваряет начало председательства РФ в этом международном органе, которое стартует в 2021 году. Сейчас эти полномочия лежат на Исландии, но в мае будущего года эстафета будет передана российской стороне. РФ будет возглавлять совет до 2023 года.

«Сейчас активно идет разработка повестки председательства РФ. Готовятся предложения в план Российской Федерации. Что касается Петербурга, мы направили предложения в этот план об участии города, предоставления площадки Петербурга для проведения различных мероприятий. Кроме того, до конца года будет утвержден региональный план работы Петербурга в этот период», — заявил Герман Широков.

Помимо того, что в 2021 году в Петербурге пройдет Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», город хотел бы принять и прочие дипломатические мероприятия.

«Например, мы готовы и приглашаем на площадке Петербурга провести встречу глав дипломатической миссии членов Арктического совета, различные конференции по гидрометеорологии, встречи министров науки, молодежный сегмент», — объяснил Широков.

По мнению вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова, Петербургу следует застолбить свое место в промышленном сегменте новой стратегии развития Арктики, которая сейчас разрабатывается до 2035 года.

«Самое важное — это промышленность. Вовлечение наших предприятий, подготовка кадров, судостроение — все это у нас в Питере развивается, идет вперед. Потому что несмотря на то, что мы не арктический регион, мы являемся арктическим кластером, арктическим координатором. Это самое главное: роль Санкт-Петербурга важна и неоспорима. И без развития связей, компетенций, связей с регионами мы, наверное, не смогли бы двигаться вперед», — заметил Батанов. «Лидерство России надо закреплять здесь и сейчас», — добавил он.

Сейчас в научно-производственный арктический кластер Петербурга входят 15 предприятий, среди которых концерны «Гранит-Электрон», «Инновационные технологии» и «Электроприбор», НИИ «Вектор», «Масштаб», «Электрон», завод им. Козицкого и другие. Участники кластера уже начали взаимодействовать с «Ростехом» и «Росатомом», а в будущем имеют шанс на господдержку: Минпромторг может субсидировать до 70% общего объема затрат на кластерный проект.

Батанов также напомнил, что в июле губернаторы Петербурга, Якутии и ректор Северо-Восточного федерального университета подписали трехстороннее соглашение о развитии и научных связей между регионами.

«Центр изучения и сохранения культуры и языков малых народностей — как раз у нас здесь, в [педагогическом университете им.] Герцена, Институт народов севера. Без этого мы бы, наверное, много потеряли», — убежден Батанов. Вместе стороны должны обеспечить работу нового научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития», специально созданного в Якутии по поручению президента Владимира Путина.

Добавим, Арктический совет — основная дискуссионная платформа для международного взаимодействия арктических государств и принятия совместных решений в целях освоения и развития Арктики. В АС входят восемь стран-членов с правом принятия решений: РФ, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, в него входят и постоянные участники и наблюдатели — 13 государств и 25 организаций.

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