Анкара, , 12:00 — REGNUM Ситуацию в Восточном Средиземноморье обсудили министры иностранных дел Турции и Германии Мевлют Чавушоглу и Хайко Маас. Об этом сообщил журналистам источник турецком МИД.

Обстановка в Восточном Средиземноморье, уточнил он, стала темой телефонной беседы, которая состоялась 17 сентября.

Напомним, Турция занимается разведкой месторождений углеводородов в спорных районах Восточного Средиземноморья, против чего выступают власти Греции и Египта.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября переговоры Турции и Германии по Восточному Средиземноморью прошли на уровне глав государств. При этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель намерение продолжать геологоразведку у берегов Кипра.

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