Москва, , 11:58 — REGNUM Режим прекращения огня в Донбассе регулярно нарушался из-за решений Киева. Об этом 17 сентября заявил советник главы ЛНР, эксперт группы по Минским договорённостям Родион Мирошник на телеканале «Россия 24».

«Есть констатация факта на данный момент. Режим прекращения огня Киев регулярно нарушал, и это подтверждалось ОБСЕ, что 80% обстрелов идут со стороны подконтрольной Киеву территории… это подтверждается и нынешним режимом прекращения огня. Как только перестали стрелять вооружённые формирования Украины, там установился относительный режим тишины», — заявил Мирошник.

Ранее полномочный представитель России в Трёхсторонней контактной контактной группе (ТКГ) по Донбассу Борис Грызлов заявил, что украинские власти сорвали выполнение меры по усилению режима прекращения огня.