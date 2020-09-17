Москва, 17 сентября 2020, 11:58 — REGNUM Указ о награждении заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени подписал президент России Владимир Путин. Документ 17 сентября обнародован на официальном портале правовой информации.
«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.
Напомним, 14 сентября нынешнего года Дмитрию Медведеву исполнилось 55 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября президент РФ Владимир Путин присвоил почётные звания двум жителям Новосибирской области.