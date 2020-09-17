Брюссель, , 11:51 — REGNUM Апелляционный иск «Роснефти» по поводу решения о введении против компании санкций из-за ситуации на Украине отверг Европейский суд юстиции. Такое решение европейского суда опубликовано 17 сентября.

«Европейский суд юстиции отклонил в полном объеме апелляционный иск [«Роснефти» к Совету ЕС] на решение суда от 13 сентября 2018 года», — указано в документе.

Евросоюз в 2014 году ввел экономические санкции против РФ в связи с вхождением в её состав Крыма и событиями на востоке Украины. Под ограничения попала и «Роснефть».

Тогда компания оспорила правомочность введения против нее санкций, но в 2018 году суд ЕС отклонил её иск. «Роснефть» подала апелляцию, которую суд ЕС рассматривал почти два года.

Теперь этот суд оставил в силе своё прежнее решение о том, что Совет ЕС «представил достаточно обоснованные причины» для введения антироссийских санкций.