Киев, , 11:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать отсутствие политической воли для достижения мира в Донбассе, заявил на брифинге 17 сентября народный депутат Рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя последние события в стране.

Оппозиционный политик отметил, что продвижение к миру невозможно без проведения в Донбассе полноценных выборов, что предусмотрено Минскими соглашениями.

«Сегодня власть категорически отказывается отменять пункт 4 постановления Верховной рады Украины от 15 июля 2020 года о так называемых условиях проведения выборов на Донбассе, предложенных «партией войны», а это значит, что перспектив дальнейших переговоров и достижения положительных результатов нет», — заявил Медведчук.

«Я считаю и твердо уверен, что у господина Зеленского и его окружения, в том числе и того, которое ведет эти переговоры (а господин Зеленский, как вы понимаете, руководит этими переговорами), нет шансов достигнуть мира на Донбассе. Более того, их нет, потому что полностью отсутствует политическая воля на достижение мирного урегулирования», — добавил депутат.

ИА REGNUM напоминает, что вопрос проведения в Донбассе местных выборов обсуждался 16 сентября в ходе очередного заседания контактной группы по урегулированию конфликта.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук отметил, что вносить изменения в постановление о местных выборах может только Верховная рада (которая на самом деле делать этого не собирается — ред.), однако в политической группе «и в дальнейшем готовы обсуждать рабочие предложения».

Ранее Медведчук заявлял прессе, что политическими репрессиями против его политической силы власть также срывает процесс мирного урегулирования в Донбассе.

«Политическое преследование в отношении меня, а также народных депутатов Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Татьяны Плачковой и Александра Колтуновича за проведение жизненно важных и необходимых для мирного урегулирования на Востоке Украины переговоров, проходивших в Москве с руководством и представителями всех фракций Государственной думы Российской Федерации, свидетельствует о полном правовом нигилизме, дипломатической неадекватности, использовании политических репрессий, направленных на срыв мирного урегулирования на Донбассе», — отметил депутат.

Местные выборы на Украине должны состояться 25 октября.