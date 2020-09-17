Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Россия осуществляет «непрерывную агрессию» против Украины. Об этом заявил глава министерства обороны США Марк Эспер 16 сентября во время выступления в американском центре RAND.

Министр обвинил Россию в том, что она «перерисовывает международные границы». Он упомянул, в частности, реакцию России на нападение Грузии на Абхазию и Южную Осетию в 2008 году, а также «аннексию» Крыма.

«Непрерывная агрессия на Украине демонстрирует её (России —) бесстыдное игнорирование международного права и норм», — подчеркнул министр.

Эспер добавил, что главными стратегическими соперниками США являются Россия и Китай.

Напомним, вхождение Крыма в состав России, которое западная и украинская пропаганда называют «аннексией» сопровождалось референдумом, на котором жители полуострова свободно заявили о своём желании воссоединиться с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обратился в суд с требованием наказать МИД Украины за то, что он не реагирует на факты внешнего управления Украиной со стороны американских политиков и официальных представителей США.

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