Варшава, , 11:28 — REGNUM В ответ на очередной враждебный выпад Польши надо запросить у Варшавы документальные подтверждения того, что под сделанными ими мемориальными табличками в Катыни находятся именно те люди, которые якобы там покоятся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 сентября, комментируя заявления Генпрокуратуры Польши.

Ранее в пресс-службе польского ведомства сообщили, что прокуратура инициирует процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения в 2010 году самолета с польской делегацией на борту.

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«Что сказать о тех поляках, которые занимаются такими делами — только то, что это люди с повреждённым сознанием. Всё в истории с крушением польского авиалайнера под Смоленском в 2010 году ясно как день. Виной всему польский норов, помноженный на злобу и ненависть к России и русским. Эта злоба к тому времени уже стала столь концентрированной, что не могла не выплеснуться в виде беды. А шляхтетская гордость до сих пор, как мы видим, правит бал. Всё хочется «поквитаться».

Поляки своё черное дело сделают, безвинные диспетчеры в плане возможности выезда за рубеж отчасти пострадают, но Варшава своей злобой и подавится.