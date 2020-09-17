Киев, , 11:32 — REGNUM Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук в эфире украинского телевидения рассказал, как заставил извиняться представителя России Бориса Грызлова.

Украинская «власть» заявляет Цитата из х∕ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР

Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24».

Поводом для конфликта, рассказал Кравчук, стало заявление Грызлова о том, что Донбасс — это территория, «принадлежащая ОРДЛО» (отдельные районы Донецкой и Луганской области, так называют ДНР и ЛНР в большинстве юридических документов — ред.)

«Конечно, я не мог не отреагировать… Я попросил Грызлова извиниться за такую неточность, потому что это украинская территория, она признана всеми международными документами, кстати, и президентом Российской Федерации», — сказал Кравчук.

Бывший президент Украины подчеркнул, что представителю России пришлось все-таки исправить свое заявление, и «вопрос был снят, в конце концов».

Отметим, что это далеко не первое заявление такого рода, публично озвученное в информационном пространстве Украины. В частности, 3 сентября, на Украине уже хвалились тем, что в ходе переговоров довели Грызлова до истерики.

«В общем, я даже не думал, что всегда такой спокойный и отдаленно-холодный Грызлов может так истерить», — рассказывал тогда в эфире представитель Украины по переговорах Сергей Гармаш.

ИА REGNUM напоминает, что 16 сентября состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации. Согласно открытой информации, стороны обсудили вопросы подготовки к очередному этапу освобождения удерживаемых лиц по принципу «всех на всех», а также подготовку к местным выборам.