Джакарта, , 11:10 — REGNUM Реализация бюджета восстановления национальной экономики Индонезии достигла 241,06 трлн рупий ($16 млрд) из общего бюджета в 695,2 трлн рупий ($46 млрд), сообщает Kompas.

Известно, что только 34,7% бюджета национальной экономики было успешно освоено государством.

Индонезия продолжит увеличивать бюджетные выплаты до конца сентября, чтобы догнать экономический рост страны.

Издание отмечает, что наибольшее распределение средств (59%) пришлось на сектор социальной защиты. Вторым по величине сектором в реализации бюджета является помощь малым и средним предприятиям (47,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, председатель ассоциации общества индонезийских производителей соли Мохаммад Хасан прогнозирует, что производство соли в Восточной Яве в 2020 году составит около 900 тысяч тонн.

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