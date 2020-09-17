Цхинвал, , 11:14 — REGNUM В Комитете государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии прокомментировали недавние обвинения в «незаконной бордеризации» со стороны Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии. Сообщение было 16 сентября распространено пресс-службой югоосетинского ведомства.

В КГБ отметили, что Тбилиси отказывается подписывать соглашение о неприменении силы, а также проводит на своей территории учения НАТО, в которых отрабатывают взятие под контроль Рокского туннеля и всей территории Южной Осетии. Данные действия Цхинвал расценивает как «реваншистские» и «агрессивные» намерения Грузии и принимает ответные меры.

«С целью недопущения эскалации, а также реализуя предусмотренный нормами международного права процесс односторонней демаркации линии прохождения государственной границы Республики Южная Осетия, югоосетинскими пограничными органами проводятся плановые работы по ее инженерному оборудованию, причем исключительно на территории РЮО», — говорится в сообщении КГБ.

Также в югоосетинском ведомстве указали на то, что со стороны Грузии участились попытки нарушения границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии проходят международные военные учения Noble Partner («Достойный партнер»). В них принимает участие около 4 тыс. военнослужащих. На учения прибыли подразделения из США, Великобритании, Франции и Польши. Во время марша по дороге участники маневров проходили по участку, который находится в нескольких сотнях метров от границы с Южной Осетией.

Учения Noble Partner продлятся до 18 сентября. Вооруженные силы Южной Осетии были переведены на особый режим несения службы.

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