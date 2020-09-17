Москва, , 11:07 — REGNUM Российское общество должно сформировать основные векторы развития Арктического региона, считает член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Максим Бардин. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил по итогам круглого стола «Современная Арктика: политика, экономика, безопасность и международное сотрудничество» в Москве.

Он отметил, что в настоящее время российская Арктика сталкивается сразу с несколькими масштабными естественно-историческими вызовами: экономическими, климатическим, демографическими и экологическим.

«К сожалению, вопрос безопасности Арктического региона снова приобретает особую актуальность. Мы являемся свидетелями масштабных военных учений, которые проводят в северных водах страны НАТО. Какая стратегическая цель данных мероприятий, какие маневры отрабатываются, кто является вероятным противником? Об этом можно только догадываться», — подчеркнул Максим Бардин.

«Экономическое развитие региона возможно только при наличии необходимого демографического ресурса, на усиление которого должна быть направлена точечная социальная политика», — заявил эксперт.

«Еще одна важная проблема — существенное изменение климата. Общемировое потепление медленно, но верно разрушает многовековые арктические льды. Следовательно, вместе с высвободившейся пресной водой на континент попадут законсервированные раннее во льдах природные микроорганизмы, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду и человеческую популяцию», — рассказал Максим Бардин.

По его мнению, в настоящее время российскому обществу необходимо сформировать основные векторы развития Арктического региона и поэтапно реализовывать каждый пункт федеральной стратегии.

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