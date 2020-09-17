Москва, , 10:59 — REGNUM Намерение властей Польши потребовать выдачи российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском ни к чему не приведёт, так как Россия не выдаёт своих граждан за рубеж. Об этом сообщает 17 сентября «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Данный путь тупиковый, он никакой перспективы не имеет», — отметил источник.

Он напомнил, что Российская Федерация не выдает своих граждан другим государствам в соответствии с Конституцией. Российская сторона всегда заявляла о готовности сотрудничать в расследовании обстоятельств авиакатастрофы и выполнила всё, что возможно, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в польской генпрокуратуре 16 сентября заявили, что намерены добиваться заочного ареста российских авиадиспетчеров, которые работали в момент крушения под Смоленском в 2010 году самолёта с президентом Польши Лехом Качиньским.

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