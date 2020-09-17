Иркутск, , 10:57 — REGNUM По итогам состоявшегося сегодня, 17 сентября, заседания избирательной комиссии Иркутской области обнародованы окончательные итоги досрочных выборов губернатора региона, подписан итоговый протокол. Как следует из официальной информации, данные выборы признаны состоявшимися и действительными.

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Явка составила 608 585 избирателей (32,63%). Победу одержал назначеный врио губернатора Игорь Кобзев (самовыдвижение), его поддержали 60,79% (369 759 избирателей). На втором месте Михаил Щапов от КПРФ с 25,5% голосов (155 066 избирателей), на третьем — Геннадий Щадов от КПСС с 4,33% (26 345 голосов).

Далее следуют Лариса Егорова от «Справедливой России» и Андрей Духовников от ЛДПР, у них 4,13% и 2,6% соответственно (25 132 и 15 807 голосов).

Как уже сообщало ИА, 13 сентября 2020 г. в Приангарье состоялись муниципальные выборы и внеочередные досрочные выборы губернатора региона. Необходимость в последних возникла после того, как в отставку был отправлен губернатор — коммунист Сергей Левченко. Позднее президент России Владимир Путин признался, что её причиной стало неисполнение поручений по скорейшему восстановлению инфраструктуры пострадавший во время сильнейшего паводка 2020 г.

Избирательная кампания проходила при большом количестве фэйков о якобы совершенных предвыборных нарушениях.

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