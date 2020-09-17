Кейптаун, , 11:00 — REGNUM Представители всех стран Африки обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) за получением гранта в рамках плана помощи по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 17 сентября сообщает BBC Africa.

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»Пятьдесят четыре африканских члена ассоциации (ФИФА) подали заявки на получение грантов», — сказал представитель ФИФА BBC Sport Africa.

Официально утвержденный в июле фонд ФИФА выделяет $1,5 млрд своим 211 членам и шести конфедерациям.

В среду в ФИФА объявили, что пандемия коронавируса обошлась мировой футбольной экономике примерно в 14 миллиардов долларов США.

В ФИФА сообщили, что более 150 стран уже подали заявки на получение гранта, а это означает, что африканский континент представляет около трети стран, подавших такую заявку.