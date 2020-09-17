Амстердам, , 11:04 — REGNUM Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила запрос германских властей о технической помощи в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Такое сообщение распространено 17 сентября ОЗХО.

В организации отметили, что эксперты из технического секретариата взяли биомедицинские пробы у Навального для анализа в своих лабораториях. Помощь Германии будет оказана в соответствии с 8-й статьей Конвенции о запрещении химического оружия.

«Результаты этого анализа ожидаются и будут предоставлены властям Германии», — заверили в ОЗХО.

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