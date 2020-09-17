Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Соединенные Штаты намерены продать Тайваню вооружения на сумму $7 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что Вашингтон может поставить Тайваню в том числе морские мины, крылатые ракеты наземного базирования и беспилотники.

По данным собеседника издания, эта сделка может стать второй по величине после согласованного в 2019 году соглашения о предоставлении Соединенными Штатами Тайбэю партии оружия на $8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последнего времени американские власти на фоне ситуации с Гонконгом и обострения отношений с КНР стали вести с властями Тайваня, рассматривающего Китаем и многими странами мира как неотъемлемая китайская территория, более активные контакты.

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