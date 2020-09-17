Банжул, , 10:41 — REGNUM Власти США ввели экономические санкции в отношении Зинеб Джамме, жены бывшего президента Гамбии Яхьи Джамме. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на постановление Госдепартамента США.

В соответствии с постановлением, Зинеб якобы «содействовала коррупции» во время 22-летнего правления ее мужа в западноафриканской стране.

«Зинеб Джамме попала под санкции за свою роль в оказании материальной помощи, спонсорстве и оказании поддержки своему мужу. Она использовала благотворительный фонд в качестве прикрытия для содействия незаконному переводу средств своему мужу», — говорится в заявлении.

Бывший президент правил Гамбией более 20 лет. Он бежал из страны после проигрыша выборов в 2017 году и теперь живет в Экваториальной Гвинее.