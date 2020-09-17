Харьков, Украина, , 10:36 — REGNUM Мэр украинского Харькова Геннадий Кернес был госпитализирован в немецкую клинику Charite, сообщило 17 сентября информационное агентство УНИАН.

По данным журналистов, у чиновника обострились хронические заболевания, вызванные последствиями покушения 2014 года.

Как сообщается, ночью медицинский спецборт доставил Кернеса в Берлин.

«Комы, отёка мозга не было. Аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких — ИА REGNUM) не подсоединяли. И даже со «скорой» Кернес пересаживался в самолёт только с кислородной подушкой», — рассказали журналисты местного Telegram-канала Харьков NOW.

По некоторым данным, Кернеса могут готовить к сложной операции, которую способны сделать немецкие врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у мэра Харькова диагностировали COVID-19, однако его состояние оказалось гораздо лучше, чем сообщили украинские СМИ.

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