17 сентября 2020 | Время чтения 10 мин

Его готовность критиковать бесконечные войны, пропагандируемые хорошо знакомыми сидящими в башни из слоновой кости «воинами» и «самураями» из аналитических центров, заслуживает похвалы. Беспорядочные войны Вашингтона за последние два десятилетия привели к катастрофическим последствиям. Давно пора было президенту США признать этот очевидный факт.

Александр Белов, , 11:38 — REGNUM Хотя практический послужной список президента США Дональда Трампа, возможно, говорит об обратном, по части риторики глава Белого дома занимает самую решительную антивоенную позицию из когда-либо разделяемых американскими лидерами. Так, недавно он отчитал своего соперника по выборам Джо Байдена за то, что тот, будучи вице-президентом, послал американскую «молодежь воевать в безумных бесконечных войнах». Более того, Трамп посетовал на то, что высшие должностные лица Пентагона «не хотят ничего делать, кроме как вести войны, чтобы все те замечательные компании, которые производят бомбы, самолеты и всё остальное, остались довольны», пишет старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, вышедшей 17 сентября в The American Conservative.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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На практике же он мало что сделал для перевода своей риторики в плоскость реальной политики: военнослужащие США до сих пор участвуют в каждой войне, в которой они участвовали на момент вступления Трампа в должность в 2017 году, тогда как перед сокращением американских сил в Афганистане Трамп поступил по-обамовски, сначала увеличив их число.

Президент подтолкнул США на грань войны с Ираном — по-видимому, прежде всего по указанию Саудовской Аравии и Израиля. Хуже того, Трамп играл в опасную геополитическую игру в гляделки с Северной Кореей — страной, обладающей ядерным оружием. Тогда многие испытывали серьезную обеспокоенность тем, что он может непреднамеренно спровоцировать конфликт, который перерастет во вторую Корейскую войну. Такое противостояние оказалось бы гораздо более кровавым, чем все военные действия, предпринятые президентами Джеральдом Фордом, Джимми Картером, Рональдом Рейганом, Джорджем Бушем — старшим, Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем — младшим и Бараком Обамой вместе взятыми.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ина

Тем не менее ни один другой президент не подвергал такой же критике беспорядочное развязывание войн Америкой, осуждал агрессию США, признавал, что Вашингтон злоупотребляет своими военным потенциалом, и подвергал сомнению бесконечные субсидии Пентагона богатым союзникам. Хотя так называемый «Пузырь» — внешнеполитический истеблишмент, который постоянно стремится к очередному вторжению, — обычно отвергает его заявления, его члены были впервые вынуждены отвечать на выдвинутые против них обвинения. Такое развитие событий привело в ужас и даже разозлило тех, кто, очевидно, считает, что у них есть данный свыше мандат править миром.

Неудивительно, что недавние комментарии президента были восприняты негативно. И он несправедливо оклеветал военное руководство, которое склонно быть более осторожным, чем политики. В годы правления Рейгана министр обороны Каспар Вайнбергер и госсекретарь Джордж Шульц столкнулись из-за использования военной силы, и к сдержанности призывал как раз первый.

Точно такой же характер носило и противостояние между председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Колином Пауэллом и госсекретарем Мадлен Олбрайт. Первый предложил «доктрину Пауэлла», которая была отчасти построена на доктрине Вайнбергера и устанавливала ряд условий, только при выполнении которых США могли пойти на вооруженное вмешательство за границей.

«Какой смысл в этой превосходной армии, о которой вы всегда говорите, если мы не можем ее использовать?» — задала ему Олбрайт печально известный вопрос.

Пауэлл, который видел, как умирают люди во Вьетнаме, — чаша, которая минула воина из башни из слоновой кости Олбрайт, — отметил, что у него «чуть не случилась аневризма». И всё же Олбрайт не перестала навязывать свои взгляды американскому народу, постоянно поддерживая бесконечные войны.

Мадлен Олбрайт Commonwealth Club

Тем не менее американское военное руководство решительным образом не желает отказываться от каких-либо взятых на себя обязательств, альянсов и войсковых развертываний, от разного рода программ, в том числе на поставку оружия, от иностранных баз, субсидий союзникам, расходов, маневров, грантов, военных объектов, вооруженных конфликтов, гарантий, соглашений и обещаний, а также всего остального, что расширяет возможности присутствия и роль вооруженных сил за рубежом.

Желание президента вывести американские войска из Афганистана, Сирии и Ирака вызвало в американской столице коллективную истерию. Вопль и скрежет зубов был столь же неистовым в Пентагоне, как и в Государственном департаменте и в аналитических центрах Нью-Йорка и Вашингтона. Ни один член «Пузыря», казалось, не оспаривал принцип, согласно которому необходимо сохранить всё, как оно было.

Конечно, президент заметил, что, когда он как главнокомандующий выражает свое желание выйти из войны или того или иного союза, окружающие его люди в форме начинают с непонятно откуда взявшейся энергией стремиться помешать любой попытке добиться вывода войск и обеспечения мира. Девиз военных с таким же успехом мог бы звучать так: «Почему бы еще 19 лет не позаниматься миротворчеством в Афганистане?» или «Оставайся в Сирии навсегда, а то разрушенная войной страна сможет воссоединиться». Еще лучше: «Оставайся саудовской пешкой в суннитско-шиитской борьбе в Ираке».

Нанесение президентом ударов по военно-промышленному комплексу вызвало особенно резкую критику со стороны некоторых представителей «Пузыря». Так, обозреватель Bloomberg Эли Лейк обвинил Трампа в том, что он похож на философа Ноама Хомского. Однако военные подрядчики знают, что война увеличивает спрос на их товары. После вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году церемониймейстер, открывший конференцию производителей оружия, горячо поблагодарил Саддама Хусейна.

Саддам Хусейн

В то время как печально известные торговцы смертью не могут открыто лоббировать войну, они продвигают мысль о том, что мир неизбежно становится всё более опасным, поэтому на закупку оружия необходимы всё большие затраты. В результате обществу легче видеть везде опасность, а кандидатам, баллотирующимся на посты, говорить о том, что граждане США сегодня находятся в большей опасности, чем когда-либо прежде, что является полной ерундой. Так, самый решительный аргумент в пользу неверности заявлений Трампа оказывается наиболее натянутым.

«Причина, по которой Америка продолжает поддерживать слабые, коррумпированные правительства в Багдаде и Кабуле, заключается в том, что их крах приведет к новым войнам, терроризму и еще большим страданиям», — отметил Лейк.

«Как раз девятнадцать лет назад в результате подготовленного в разоренном войной Афганистане заговора были обрушены башни Всемирного торгового центра и уничтожена часть Пентагона. Внешнеполитическое послание Трампа на 2020 год — это попытка убедить граждан США забыть об этих событиях», — добавил он.

Это утверждение не соответствует действительности по многим показателям. Во-первых, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напала на Америку не потому, что последняя была настолько добродетельной. Удар по США был нанесен, потому что Вашингтон вмешивался в дела всего мира, влезая в споры других народов, поддерживая деспотические правительства, оккупирующие страны и многое другое.

Это не оправдывает терроризм, но убежденность в том, что Вашингтон — невинная весталка, оскорбляемая порочным внешним миром, привела к глупой и контрпродуктивной политике. Если ударить по гнезду шершней, они неизбежно начнут жалить. Вмешательство — это проблема, а не решение.

Во-вторых, вторжение США в Ирак породило многие из сегодняшних проблем. Америке удалось сделать всё так, что последствия ее шагов оказались наихудшими: в результате конфликта погибли тысячи граждан США, десятки тысяч были ранены, сотни тысяч иракцев лишились жизни, миллионы были вынуждены бежать из своих домов, в стране разразился межрелигиозный конфликт, а к власти пришло шиитское правительство, значительно усилившее влияние Ирана.

Артиллерия США. Ирак Marines.mil

Более того, из-за действий США в республике появилась «Аль-Каида в Ираке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая превратилась в «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое развитие событий в сочетании с последствиями межрелигиозного конфликта и доминирования конкретный религиозной силы во власти привело ко второму витку кровопролитного насилия.

В-третьих, предпринимаемые на протяжении почти 20 лет попытки продвижения централизованного и либерального правительства в Афганистане не оказались успешным средством предотвращения новых войн, терроризма или страданий. По данным Watson Center, в Афганистане в результате вооруженного конфликта погибли десятки тысяч мирных жителей, тогда как миллионы стали беженцами. Не остановит терроризм и стремление поддержать до крайности неэффективное правительство в Кабуле.

Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут действовать из любого региона, в котором не выстроена четкая система государственного управления. Усама бен Ладен оказался в Пакистане, где был впоследствии убит. Халид Шейх Мохаммед, который спланировал теракты 11 сентября, жил в целом ряде стран, но не в Афганистане. Группировка «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующая в Йемене, долгое время считалась наиболее эффективным национальным филиалом международной террористической организации.

Что касается обеспокоенности Вашингтона по поводу терроризма, следует отметить, что в Йемене США поддержали правительства Саудовской Аравии, Эмиратов и свергнутого президента Мансура Хади, каждый из которых способствовал деятельности АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или сотрудничал с ней. Напротив, йеменские хуситы долгое время выступали против этой террористической группировки.

Абд Раббу Мансура Хади Defenseimagery.mil

В-четвертых, поддержка Вашингтоном слабых, коррумпированных, агрессивных и деспотических правительств в наибольшей степени способствует распространению терроризма. Одной из причин, по которой бен Ладен участвовал в террористической деятельности против США, была поддержка Вашингтоном Эр-Рияда, в том числе размещение американских войск на территории, которую он считал священной мусульманской землей. Нынешний глава «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман Мохаммед Раби аз-Завахири подвергся радикализации в тюрьмах египетского президента Хосни Мубарака, давнего, хорошо субсидируемого американского клиента.

Было бы неудивительно, если бы йеменцы в конечном счёте нанесли удар по США за то, что Вашингтон предоставил саудитам самолеты, боеприпасы, разведку и заправочные службы, которые использовались для бомбардировки свадеб, похорон, жилых домов, школьных автобусов и других мирных объектов. Лучший способ свести к минимуму терроризм — это нажить себе меньше врагов, особенно если перестать рефлекторно превращать конфликты других людей в собственные конфликты Америки.

Есть много поводов для критики подхода Трампа к внешней политике. Его политика по отношению к Ирану чуть ли не катастрофична. Его сближение с гнусным саудовским режимом вызывает безмерное отторжение. Его фальшивый ближневосточный «мирный план» был написан, чтобы дать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возможность не беспокоиться о палестинцах, страдающих от полувековой военной оккупации.

Подписание в Белом доме Авраамских соглашений

Его неудавшаяся ставка на «максимальное давление» по всему миру — это фиаско. Он упустил, по общему признанию, малую возможность договориться с Северной Кореей, приняв подход бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона без него самого. Попытки Трампа переложить ответственность за их безопасность на преуспевающих, густонаселенных союзников были сплошной риторикой, так и не вылившейся в конкретные действия.

Тем не менее, его готовность критиковать бесконечные войны, пропагандируемые хорошо знакомыми сидящими в башни из слоновой кости «воинами» и «самураями» из аналитических центров, заслуживает похвалы. Может быть, не Нобелевская премия мира — в конце концов, ему еще предстоит положить конец хотя бы одной войне. Однако беспорядочные войны Вашингтона за последние два десятилетия привели к катастрофическим последствиям. Давно пора было президенту США признать этот очевидный факт.