Вильнюс, , 10:34 — REGNUM Отдельный новый санкционный список белорусских чиновников и представителей силовых ведомств, якобы принимавших участие «в милицейском произволе», вслед за т.н. «списком Колесниковой» готовит оппозиция республики. Об этом 17 сентября сообщила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся в настоящее время в Литве, в Telegram-канале «Пул первой».

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Как уточнила экс-кандидат, оппозиция получила имена и фамилии «тех, кто пытает и избивает людей» и готовит новый отдельный санкционные список чиновников и представителей силовых ведомств Белоруссии, «которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе».

«Мы назвали его «списком Тарайковского». Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола. В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными», — рассказала Тихановская.

Также она сообщила, что оппозиция собирается передать данный список в страны Европейского союза, США, на Украину, а также в Россию и Турцию, опубликовать его и постоянно расширять.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Литва показала себя лидером в обеспечении «демократических прав» жителей Белоруссии.