Париж, , 10:59 — REGNUM Согласно опросу, проведенному во Франции компанией Ipsos и опубликованному 16 сентября, наиболее авторитетным государственным деятелем жители страны считают бывшего премьер-министра и мэра города Гавр Эдуара Филиппа. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Следом за Филиппом, чей авторитет высоко оценили 74% из 1000 опрошенных, идет бывший президент Франции Николя Саркози, которого уважают 53%, и нынешний премьер-министр Жан Кастекс, набравший 48%.

Президент Франции Эммануэль Макрон кажется достойным представителем власти лишь 42% жителей Франции, а лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен имеет уровень поддержки в 39%.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса Ipsos совместно с Sopra Steria, опубликованные 14 сентября, свидетельствуют о том, что 55% жителей Франции положительно относятся к смертной казни, которая была отменена в стране в 1981 году.

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