Сеул, , 10:32 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин примет участие в серии встреч на высоком уровне по случаю 75-летия Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента Кан Мин Сока.

По его словам, южнокорейский лидер выступит с речью 22 сентября в 13:00 по Вашингтону или 23 сентября в 2:00 по местному времени.

Известно, что в этом мероприятии глава государства будет участвовать по видеосвязи.

В своём выступлении Мун Чжэ Ин подчеркнёт важность международного сотрудничества и солидарности в борьбе с пандемией коронавируса и изменением климата, а также обратится к мировому сообществу с просьбой поддержать усилия Сеула по установлению мира на Корейском полуострове.