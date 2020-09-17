Москва, , 10:31 — REGNUM Нормализация отношений Израиля с рядом арабских государств не отменила остроты палестинской проблемы. Об этом говорится в сообщении, распространённом 17 сентября российским МИД.

«Принимая к сведению происходящие подвижки в процессе нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран, констатируем, что палестинская проблема сохраняет свою остроту», — отмечает внешнеполитическое ведомство РФ.

Без урегулирования этой проблемы надежная стабилизация ближневосточного региона недостижима. Мировому сообществу следует активизировать усилия в этом направлении, призвали в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали в США соглашения о нормализации отношений.

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