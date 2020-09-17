Уфа, , 10:30 — REGNUM Депутаты госсобрания Башкирии согласовали назначение премьер-министром правительства региона Андрея Назарова. Об этом 17 сентября сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, кандидатуру Андрея Назарова представил глава Башкирии Радий Хабиров. Он подчеркнул, что Назаров показал себя как эффективный руководитель и много сделал для региона.

По словам Радия Хабирова, Андрей Назаров на посту первого вице — премьера решает сложные экономические вопросы, поэтому он сможет успешно решать поставленные задачи. Он отметил, что в настоящий момент решается не только кадровый вопрос, но и определяется развитие республики.

Андрей Назаров представил депутатам свою программу развития Башкирии до 2024 года, а также ответил на их вопросы. В результате депутаты республиканского госсобрания единогласно поддержали назначение Андрея Назарова на должность премьер-министра правительства Башкирии. Радий Хабиров подписал указ о назначении.

Читайте ранее в этом сюжете: Хабиров разделит ответственность за Башкирию с премьером