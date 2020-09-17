Страсбург, Франция, , 10:54 — REGNUM Большинство депутатов Европейского парламента проголосовали за принятие доклада о выполнении Грузией соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Информацию об этом 16 сентября разместили на сайте Европарламента.

«Доклад в 2020 году поддержали 552 европарламентария, 61 проголосовали против, а 78 — воздержались» — говорится в публикации.

Сообщается, что в докладе в целом дана положительная оценка прогрессу в Грузии в плане проведения «демократических реформ». Но также указывается на недостатки в судебной системе. Парламентарии «встревожены» тем, что в Грузии были возбуждены уголовные дела против представителей оппозиции. Также в парламенте заявили, что в этой стране есть недостатки в процессе выбора судей.

Стоит отметить, что некоторые депутаты Европарламента неоднократно упрекали власти Грузии в том, что там были осуждены представители оппозиции. В мае грузинский президент Саломе Зурабишвили помиловала экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, осужденного за кражу бюджетных денег, и бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву, признанного виновным в участии в беспорядках. Осужденный за незаконное ношение оружия совладелец телеканала «Мтавари архи» Георгий Руруа остается под стражей, несмотря на заявления в ЕС.