Уфа, , 10:20 — REGNUM Депутаты Госсобрания Башкирии сегодня, 17 сентября, согласовали на должность премьер-министра республики Андрея Назарова, последний год занимающего должность первого вице-премьера республики. Назначение Назарова премьером расценивают так: Хабирову нужен человек, способный разделить с ним ответственность за судьбу республики. Об этом ИА REGNUM заявил пролитолог Дмитрий Михайличенко.

«В повестке очередного заседания Госсобрания не было вопроса о назначении Андрея Назарова премьер-министром. Этот вопрос внес Радий Хабиров. По моей информации, планы были иные, но слив информации в СМИ о возможном назначении Назарова премьером заставил поменять процедурные планы.

На мой взгляд, Андрей Назаров итак уже по факту выполнял функции председателя правительства. В Башкирии сложная ситуация: есть трения с «Башкирской содовой компанией», далеко не всегда решаются вопросы с «Башнефтью».

Дмитрий Михайличенко Для решения этих и многих других вопросов социально-экономического развития Хабирову нужен субьектный управленец, способный модерировать процессы. Более того, Хабирову нужен человек, способный разделить с ним ответственность за судьбу республики».

Напомним, за Андрея Назарова проголосовали 96 депутатов, двое не голосовали.

Читайте также: Премьер-министром правительства Башкирии назначен Андрей Назаров

Читайте развитие сюжета: Премьер-министром правительства Башкирии назначен Андрей Назаров