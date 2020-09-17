Киев, , 10:21 — REGNUM Каждый украинский чиновник, министр или депутат должен помнить об ответственности за коррупцию. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский 17 сентября в своём официальном Telegram-канале.

«Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл — сядешь, если брал взятку — сядешь. Исключений из этого правила не может быть», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что в 2019 году Верховная рада отменила ответственность чиновников за незаконное обогащение, амнистировав тем самым огромное количество высокопоставленных коррупционеров.

«Сейчас в тюрьмах можно было бы организовывать большие ток-шоу — были бы очень солидные спикеры. Которые, не сомневаюсь, очень красиво рассказывали бы нам о том, как надо любить страну», — пошутил Зеленский.

Он также призвал антикоррупционные органы Украины работать быстрее и эффективнее.

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«Больше правоохранительной конкретики, больше показательных «посадок». Просто сегодня», — подытожил президент Украины.

Напомним, ранее стало известно о том, что генеральный прокурор Украины подписала документ о подозрении депутату Верховной рады от «Слуги народа» Александру Юрченко. Парламентарий подозревается во взяточничестве.

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