Киев, 17 сентября 2020, 10:21 — REGNUM Каждый украинский чиновник, министр или депутат должен помнить об ответственности за коррупцию. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский 17 сентября в своём официальном Telegram-канале.
Зеленский добавил, что в 2019 году Верховная рада отменила ответственность чиновников за незаконное обогащение, амнистировав тем самым огромное количество высокопоставленных коррупционеров.
Он также призвал антикоррупционные органы Украины работать быстрее и эффективнее.
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Напомним, ранее стало известно о том, что генеральный прокурор Украины подписала документ о подозрении депутату Верховной рады от «Слуги народа» Александру Юрченко. Парламентарий подозревается во взяточничестве.
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