Варшава, , 10:12 — REGNUM Кинга Дуда — дочь польского президента Анджея Дуды — назначена общественным советником главы государства, т. е. своего отца. Данную информацию опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист RMF FM Кристофер Беренд. Об этом сообщает Dziennik.

Назначение Кинги на должность произошло еще в августе текущего года. Однако лишь благодаря Кристоферу Беренду, опубликовавшего соответствующую информацию 16 сентября, на это обратила внимание широкая общественность.

«У нас есть польская Иванка Трамп. Кинга Дуда стала официальным советником президента Анджея Дуды. Общественным советником. Подчеркиваю — общественным — то есть без зарплаты», — написал Беренда. В качестве источника этой информации он указал официальный сайт президента.

Эту информацию подтвердил президент Анджей Дуда, который написал на своих страницах в соцсетях: «Спасибо, я подтверждаю. Она общественный советник и волонтер. Она не получает вознаграждения за эту функцию».

На сайте президента Республики Польша появилась информация о том, что Кинга Дуда назначена общественным советником по социальным вопросам в августе 2020 года. В её биографии указано, что она «юрист, выпускница факультета права и администрации Ягеллонского университета, а также окончила аспирантуру по праву США в Юридической школе в Вашингтоне, округ Колумбия».

Кинга Дуда, как и ее отец, родом из Кракова, ей 25 лет.