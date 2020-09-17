Варшава, , 10:11 — REGNUM 16 сентября в польском Сейме прошли очередные слушания по скандальным поправкам в Закон о защите животных. Мнения депутатов разделилось. Поправки направили парламентской комиссии по сельскому хозяйству и развитию села для дальнейшего анализа. Об этом передает Polskie Radio 24.

Новые правила защиты животных закрепляют, среди прочего, усовершенствование порядка функционирования приютов для животных, а также ограничение возможности содержать животных на привязи. Но наибольшие дискуссии в элитах и обществе вызывают нормы, запрещающие разведение животных на мех. Так, по мнению министра сельского хозяйства Польши, предельно негативно отразится на доходах фермеров. Он в открытом письме заявил, что инициировавшая данные изменения правящая партия «Право и справедливость» «прекратила быть защитником деревенских жителей».

Категорически против законопроекта о поправках выступают правые партии «Конфедерация» и «Солидарная Польша». Так, во время слушаний 16 сентября депутат от «Солидарной Польши» Кшиштоф Босак назвал данную инициативу «вредной, антипольской, антисвободной и антисельскохозяйственной», указав, что она негативно повлияет на мясной рынок. Он подчеркнул, что предлагаемые изменения «убьют» польские фермерские хозяйства, и так находящиеся в кризисе из-за эпидемии коронавируса.

Представитель инициировавшей законопроект «Право и справедливость» Гжегож Пуда указал, что поправки имеют три цели: воспитательную, экономическую и образовательную. Он указал, что в Польше насчитывается всего 438 звероводческих хозяйств (по данным Центрального статистического управления), и с 2012 года их количество систематически сокращается. Говоря о рынке труда в меховой промышленности, он заявил, что в этой отрасли разведения пушных зверей работают всего 846 человек. «Эти цифры ясно показывают, что мы имеем дело с падающей отраслью», — подчеркнул депутат.

Либеральная оппозиция в лице депутатов от «Гражданской коалиции» положительно оценили законопроект, но предложат ряд поправок к нему. Так, либералы предлагают создать регистры домашних животных, что снизит число бездомных собак и кошек. Левые также поддержали данные инициативы.

Резко против поправок выступила Польская крестьянская партия, ссылаясь на возможные негативные последствия для жителей села и фермеров.