Париж, , 10:29 — REGNUM Администрация президента Франции выразила сожаление, что власти Ливана всё еще не сформировали новое правительство. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает агентство Reuters.

«Франция сожалеет, что высокопоставленные деятели Ливана не смогли выполнить обещания, данные президенту Эммануэлю Макрону 1 сентября 2020 года», — говорится в коммюнике администрации.

«Но еще не слишком поздно: каждая сторона должна исполнить свои обязательства и действовать в интересах Ливана, позволив Мустафе Адибу сформировать новое правительство, которое сможет вывести страну из кризиса», — сказано там же.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из лидеров друзской общины в Ливане Валид Джумблат заявил, что усилия Франции, направленные на выход Ливана из кризиса, — это «последний шанс спасти страну».

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