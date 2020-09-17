Киев, , 10:13 — REGNUM Во фракции «Слуга народа», которая составляет большинство в Верховной раде Украины, может произойти раскол. О такой возможности заявил руководитель фракции Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

На вопрос о том, может ли развалиться парламентское большинство, он ответил:

«Такие сценарии есть и они прорабатываются».

Арахамия рассказал, что находится в «политической растяжке» — с одной стороны нельзя не реагировать на выходки народных депутатов, а с другой стороны, их нельзя исключать из фракции.

«Каждый раз, когда кто-то что-то делает… журналисты, и общественность говорят: «Давайте выгоним его из фракции»… Если мы будем вот так расставаться с этими людьми, то в конце мы действительно не сможем ничего принимать», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Рады Сергей Лещенко заявил о том, что генеральный прокурор Украины подписала обвинительный документ в отношении депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александра Юрченко. Парламентария подозревают во взяточничестве.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутата от «Слуги народа» обвинили во взяточничестве