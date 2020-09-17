Кишинёв, , 09:55 — REGNUM Фальсификация на выборах президента Молдавии, назначенных на 1 ноября, невозможна. Об этом заявил молдавский президент Игорь Додон, отвергая обвинения оппозиции в готовящемся обмане избирателей.

По его словам, заявления некоторых кандидатов о подготовке фальсификаций звучат потому, что те понимают — им не победить на выборах. Однако сфальсифицировать итоги голосования будет невозможно ни внутри страны, ни за рубежом.

«Мы более других заинтересованы в том, чтобы выборы прошли демократично и честно», — сказал Додон в эфире молдавского телеканала Prime.

Ранее оппозиция обвинила молдавские власти в будущих фальсификациях во время голосования за рубежом. Додон отметил, что зарубежные участки будут открыты при условии предварительной регистрации проживающих там избирателей.

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