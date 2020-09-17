Цхинвал, , 09:46 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов не собирается уходить в отставку и останется на своем посту до следующих выборов. Об этом он 16 сентября заявил во время пресс-конференции, которую транслировала ГТРК «Ир».

Ранее в Цхинвале прошли митинги, на которых собравшиеся требовали, чтобы Бибилов ушел со своего поста. По разным оценкам собиралось от 500 до 1500 человек.

«Моей отставки требовали 500 человек, собравшиеся на площади. Меня избирали президентом не 500 человек. Президент будет до то тех пор, пока не настанут очередные выборы, намеченные на 2022 год», — сказал глава республики.

Он отметил, что это заявление является его посылом депутатам парламента. Бибилов также добавил, что тем народным избранникам, которые заявили о бойкоте парламента, нужно перестать ездить на служебных машинах, чтобы «населению был очевиден бойкот парламентариев».

Как сообщало ИА REGNUM, протестные митинги начались в Цхинвале с 28 августа после того, как стало известно о смерти Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на главу МВД Южной Осетии. Подозреваемый погиб, когда находился под арестом. 17 депутатов, то есть, половина от всех членов парламента, на фоне протестов заявили, что бойкотируют работу законодательного органа, пока президент не отправит в отставку генерального прокурора республики Урузмага Джагаева.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Южной Осетии выдвинул кандидата на пост премьер-министра

Читайте развитие сюжета: Президент Южной Осетии заявил, что готов к переговорам с оппозицией