Ханты-Мансийск, , 09:36 — REGNUM Правительство Югры покинул директор департамента спорта Сергей Артамонов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Сергей Артамонов поблагодарил коллег, друзей и всю спортивную общественность ХМАО за бесценный опыт работы в кругу единомышленников.

Сергей Артамонов занял пост директора департамента спорта Югры в конце октября 2018 года. Вместо него исполняющей обязанности руководителя департамента назначена Софья Конух — российская ватерполистка, трёхкратная чемпионка Европы, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр, многократная чемпионка России.