Сеул, , 09:35 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям Судана, пострадавшим от сильных дождей и наводнений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, власти страны выделят на гуманитарную помощь $300 000. Известно, что Южная Корея намерена поставить в Судан предметы первой необходимости, среди которых одеяла и оборудование для очистки питьевой воды.

Помощь будет оказана через Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По данным МИД Южной Кореи, из-за сильных дождей, продолжающихся с середины июля, в Судане погибли девять человек, более 500 тыс. человек лишись крова над головой.

«Как представители международного сообщества мы продолжим осуществлять гуманитарную помощь странам и людям, пострадавшим от стихийных бедствий», — сообщили представители министерства.