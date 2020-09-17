Сараево, , 10:06 — REGNUM 16 сентября во время своего официального визита в Загреб сербский член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что жители Сербии и Хорватии, как самые многочисленные народы на Балканах, обязаны сотрудничать. Он выразил уверенность в том, что его посыл будет услышан и что президент Сербии Александр Вучич сможет помочь стабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Я думаю, отказываться от коммуникации — ошибка. Считаю, что (Александр) Вучич имеет хорошие намерения и сможет помочь стабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине», — указал Милорад Додик в интервью боснийскому телеканалу после переговоров с должностными лицами Хорватии, отвечая на вопрос, возможна ли стабилизация ситуации в Боснии и Герцеговине без сотрудничества Хорватии и Сербии.

Президент Республики Сербской также отметил, что сербы и хорваты на протяжении всей истории переживали трудные времена и несли тяжелое бремя, но при этом он подчеркнул, что в данный момент эти народы играют самую значимую роль на Балканах и что теперь у них есть свои национальные государства.

«Мы просто вынуждены сотрудничать. Я надеюсь, что мой посыл будет услышан в Белграде», — отметил Милорад Додик.