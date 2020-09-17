Киев, , 09:21 — REGNUM Украина может получить очередной денежный транш от Международного валютного фонда (МВФ) в декабре 2020 года. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 16 сентября в эфире «Украинского радио».

По его словам, Украина выполнила большинство условий или «структурных маяков», необходимых для получения кредита.

«По программе МВФ получить транш в сентябре, очевидно, этого не произойдёт, но есть надежда на то, что наша переговорная команда достигнет результата, и мы получим его в декабре, что нам очень нужно», — рассказал Гетманцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что правительство страны рассчитывает до конца 2020 года получить от МВФ два транша на общую сумму $1,4 млрд.

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