Варшава, , 09:10 — REGNUM Национальная прокуратура подала заявление о предварительном заключении трех диспетчеров из смоленского аэропорта, которые дежурили там во время авиакатастрофы, приведшей к гибели президента Польши Леха Качиньского и ряда иных представителей польского власти в апреле 2010 года. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Соответствующее ходатайство подала следственная группа Генеральной прокуратуры Польши в Окружной суд Варшавы», — сообщила 16 сентября пресс-секретарь Генпрокуратуры Эва Бялик. Если суд удовлетворит ходатайство, это будет первым шагом к выдаче международного ордера на арест, и следователи смогут принять меры по задержанию подозреваемых.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры подчеркнула, что в ходе расследования появились данные о возможной вине смоленских диспетчеров в умышленной организации авиакатастрофы. Следователи утверждают, что система радиолокационной посадки, используемая Смоленской диспетчерской, вышла из строя. Точка, обозначающая положение самолета, якобы исчезла с мониторов перед диспетчерами, в результате чего большая часть информации, предоставленной диспетчерами пилотам о местоположении самолета, была ложной. Польская сторона утверждает, что, диспетчеры давали пилотам команды, разрешающие им снижение и условный заход на посадку, хотя и не знали фактического местоположения самолета.

В Варшаве предполагают, что подозреваемые, позволив самолету снизиться и условно зайти на посадку, знали, что это приведет к катастрофе.

Напомним, 10 апреля 2010 г. 96 человек погибли в результате крушения самолета Ту-154, в котором находилась польская делегация, направлявшаяся на мероприятия по поводу 70-летия расстрелов в Катыни. Погибли тогдашний президент Лех Качиньский и его жена Мария, высшие военные командиры и последний президент Республики Польша в изгнании Рышард Качоровский.